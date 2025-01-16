Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:12

Источник: «Вашингтон» планирует продлить контракты с обоими вратарями команды

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Вашингтон» планирует продлить контракты с вратарями команды Чарли Линдгреном и Логаном Томпсоном, сообщает журналист Пьер Лебрюн.

По информации источника, клуб уже провел предварительные переговоры с обоими хоккеистами. Отмечается, что в «Кэпиталз» опасаются, что подписание контракта только с одним из голкиперов по ходу сезона может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке.

«Думаю, что руководство «Вашингтона» опасается негативного влияния на атмосферу в команде, в случае продления контракта с одним из вратарей прямо по ходу текущего сезона. Клуб продолжит переговоры с агентами обоих вратарей, но подходит к этому с осторожностью», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

В текущем этом сезоне на счету 27-летнего Томпсона 19 побед в 24 матчах при 92,1 процентах отраженных бросков. 31-летний Линдгрен одержал 10 побед в 21 матче и отразил 90,1 процентов бросков.
Источник: The Athletic
Логан Томпсон
Чарли Линдгрен
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Двух новых фигурантов дела об убийстве Кириллова доставили в суд в Москве
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Лукашенко подарили белорусский мотоцикл «Минск»
Сегодня
Вчера
Неделя