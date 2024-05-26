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Сегодня, 21:50

Источник: Ягр может получить должность в «Питтсбурге»

Алина Савинова
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«Питтсбург» работает над привлечением экс-игрока команды Яромира Ягра в структуру клуба, сообщает The Athletic.

Отмечается, что президент «Пингвинз» Кевин Аклин хочет, чтобы олимпийский чемпион официально начал работать в команде. Во время визита в Прагу на чемпионат мира им была предпринята попытка договориться с бывшим нападающим о сотрудничестве.

«У него много дел. Но в их число также могут войти «Пингвины», — отметил Аклин.

Ягр является обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (1991, 1992) и занимает второе место по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ — 1921 очко (766 голов и 1155 передач). Он завершил карьеру в НХЛ в 2018 году как самый возрастной игрок лиги — на тот момент ему было 45 лет.

Ранее стало известно, что чешского хоккеиста ввели в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ). Церемония состоялась в воскресенье, 26 мая.

Источник: https://www.nytimes.com/athletic/5513003/2024/05/23/penguins-jaromir-jagr-hire/
Яромир Ягр
Хоккей
КХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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