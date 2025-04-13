Партнер Овечкина по «Вашингтону»: «Никогда не мог представить, что буду играть с ним в одной команде»

Нападающий «Кэпиталз» Итен Фрэнк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о впечатлениях от выступления в одной команде с Александром Овечкиным.

— Могли ли представить себе еще года три-четыре назад, что ваша карьера повернется подобным образом?

— Вообще нет! Думаю, только где-то года два назад почувствовал: что-то начало складываться, и я должен, по крайней мере, дать себе шанс. До этого было много сомнений, что вообще что-либо получится, но тут решил, что если буду делать определенные вещи должны образом, то каких-то успехов могу достичь. Но никогда не мог представить, что все повернется так, как это происходит сейчас.

— Вы и Овечкин для вас долго были в разных мирах?

— Да, да! Алекс был моим любимым игроком с тех пор, когда он только появился в НХЛ (в 2005 году, когда Франку было семь. — Прим. И.Р.). Мне всегда нравилось, какой он большой и сильный, какой у него великолепный бросок. Более того, для меня он был примером для подражания — в том, как он подходит в игре, как стабилен в своей результативности, как ярка его личность.

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