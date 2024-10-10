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Сегодня, 14:48

Барбашев — о победе над «Колорадо»: «С Айкелом и Стоуном очень приятно играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев прокомментировал победу над «Колорадо» (8:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Барбашев в этой встрече набрал 4 (2+2) очка.

«С Джеком Айкелом и Марком Стоуном очень приятно играть, — цитирует Барбашева сайт НХЛ. — Чувствовал себя хорошо. Нам предстоит еще много чего доказать в ближайшие пару дней, но главное, что мы забили пару голов и выиграли матч».

Иван Барбашев (№49) в&nbsp;матче против &laquo;Колорадо&raquo;. «Вегас» и «Колорадо» устроили матч-концерт, а российский нападающий стал его главной звездой

Следующий матч «Вегас» проведет 12 октября против «Сент-Луиса». Начало — в 05.00 по московскому времени.

Источник: https://www.nhl.com/news/colorado-avalanche-vegas-golden-knights-game-recap-october-9
Иван Барбашев
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш

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