Демидов набрал 10 очков в 12 матчах первого полноценного сезона НХЛ — это лучший результат «Монреаля» с 1989 года

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 10 (3+7) очков в 12 играх в своем первом полноценном сезоне в североамериканской лиге. Это лучший результат в истории «Монреаля» за последние 36 лет. В сезоне-1989/90 Стефану Лебо понадобилось 11 матчей, чтобы набрал 10 очков.

Демидов дебютировал за «Канадиенс» в концовке сезона-2024/25. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 2 матча и набрал 2 (1+1) очка. В Кубке Стэнли на его счету 5 игр и 2 голевых паса.