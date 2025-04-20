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Сегодня, 13:06

Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина

Алина Савинова
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Нападающий «Монреаля» Иван Демидов признался, что ему всегда больше нравился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

«Был ли Овечкин моим кумиром? В детстве — да. Хотя мне всегда больше нравился Малкин», — сказал Демидов журналистам перед серией с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.

«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

38-летний Малкин является трехкратным обладатедем Кубка Стэнли, 39-летний Овечкин выигрывал трофей один раз. В этом сезоне капитан «Вашингтона» довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки (894) и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги.

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Александр Овечкин
Евгений Малкин
Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
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