Демидов заявил, что Малкин ему всегда нравился больше Овечкина

Сегодня, 13:06
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов признался, что ему всегда больше нравился форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Был ли Овечкин моим кумиром? В детстве — да. Хотя мне всегда больше нравился Малкин», — сказал Демидов журналистам перед серией с «Вашингтоном» в Кубке Стэнли.
«Монреаль» и «Вашингтон» проведут первый матч первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля. Начало игры — в 2.00 по московскому времени.
38-летний Малкин является трехкратным обладатедем Кубка Стэнли, 39-летний Овечкин выигрывал трофей один раз. В этом сезоне капитан «Вашингтона» довел число голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 897. Он превзошел рекорд Уэйна Гретцки (894) и единолично стал лучшим снайпером в истории лиги.