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Сегодня, 08:32

Иван Федотов прокомментировал свой дебют за «Филадельфию» в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото USA Today Sports
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Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов прокомментировал свой дебют в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:4 ОТ). Федотов сделал 19 сейвов при 21 броске, заменив Самуэля Эрссона в начале второго периода.

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«Я не молодой парень, у меня есть опыт, и я знаю, как это работает. Мне все равно, выйду ли я с первых минут или по ходу встречи. Самое главное — играть. Я просто хочу помочь команде, дать энергию и эмоции», — приводит слова Федотова сайт НХЛ.

«Филадельфия» с 83 очками в 76 матчах занимает седьмое место в Восточной конференции. 6 апреля команда сыграет с «Баффало».

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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