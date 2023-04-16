Издание The Athletic назвало Овечкина, Капризова и Сорокина MVP в своих клубах по итогам сезона НХЛ

Издание The Athletic опубликовало список лучших хоккеистов в составе каждой из 32 команд НХЛ. В трех клубах лучшими были признаны российские игроки.

Так MVP регулярного чемпионата «Миннесоты» по версии издания признан форвард Кирилл Капризов. Александра Овечкина журналисты североамериканского издания назвали лучшим игроком сезона в «Вашингтоне», а голкипера Илью Сорокина —в составе «Нью-Йорк Айлендерс».

В прошедшей регулярке 37-летний Овечкин набрал 75 очков (42 + 33) в 73 играх. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ ему осталось 72 шайбы.

25-летний Капризов набрал 75 очков (40+35) в 67 матчах. 27-летний Сорокин помог «Айлендерс» одержать 31 победу в 62 встречах, отражая в среднем за игру 92,4 процента бросков и пропуская 2,34 шайбы.