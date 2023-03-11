«Анахайм» обыграл «Калгари»

«Анахайм» на выезде переиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров провел на льду 16 минут 25 секунд и отметился одним броском по воротам соперника.

«Анахайм» набрал 53 очка и занимает 14-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 71 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Баклунд — 15 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 26:43 — 1:0. Комтуа — 7 (Ватрано, Фаулер), 27:47 — 1:1. Лисон — 5 (Комтуа, Грант), 31:33 — 1:2. Грант — 4 (п.в., Сильферберг, Бенуа), 59:58 — 1:3.

Вратари: Маркстрем (58:27 — 58:58) — Гибсон.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (13+9+13) — 18 (5+5+8).

Наши: Задоров (16.25/1/-1) — -.

11 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18013 зрителей.