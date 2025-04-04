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4 апреля, 07:04

«Калгари» переиграл «Анахайм», Шарангович сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Белорусский нападающий «Флэймз» Егор Шарангович сделал две голевые передачи. Голы забили Назем Кадри, Блэйк Коулмэн (дубль) и Кевин Руни. Единственную шайбу «Дакс» забросил Олен Зеллвегер.

«Калгари» набрал 84 очка в 76 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 74 очка в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Анахайм» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кадри — 31 (Шарангович, Уигар), 0:16 — 1:0. Зеллвегер — 7 (Строум, Терри), 8:01 — 1:1. Коулмэн — 13 (мен.), 30:25 — 2:1. Руни — 5 (Клапка, Ломберг), 35:19 — 3:1. Коулмэн — 14 (бол., Шарангович, Андерссон), 41:17 — 4:1.

Вратари: Вольф — Гибсон (Достал, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (14+12+9) — 27 (13+10+4).

4 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17174 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Калгари Флэймз
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