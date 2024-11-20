Буллит Кузьменко принес «Калгари» победу над «Айлендерс»

«Калгари» на своем льду переиграл «Айлендерс» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

За «Флэймз» шайбы забросили Расмус Андерссон и реализовавшие победные буллиты российский нападающий Андрей Кузьменко, а также Джастин Киркланд.

Автором единственного гола «Айлендерс» стал Пьер Энгвалль. Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 30 из 31 броска соперников по своим воротам.

«Калгари» с 23 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрали 19 очков и идут 8-ми на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Айлендерс» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Энгвалль — 3 (Мэйфилд, Чоловски), 21:32 — 0:1. Андерссон — 5 (бол., Кадри, Поспишил), 48:17 — 1:1.

Победный буллит: Кузьменко.

Вратари: Вольф — Варламов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (8+7+14+2) — 29 (7+8+13+1).

Наши: Кузьменко (15.53/2/0), Мироманов (21.21/3/-1) — Романов (21.04/2/0), Цыплаков (15.19/1/0).

20 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.