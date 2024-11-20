Буллит Кузьменко принес «Калгари» победу над «Айлендерс»

Сегодня, 07:53
«Калгари» на своем льду переиграл «Айлендерс» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.
За «Флэймз» шайбы забросили Расмус Андерссон и реализовавшие победные буллиты российский нападающий Андрей Кузьменко, а также Джастин Киркланд.
Автором единственного гола «Айлендерс» стал Пьер Энгвалль. Российский голкипер команды Семен Варламов отразил 30 из 31 броска соперников по своим воротам.
«Калгари» с 23 очками занимает 5-е место в Западной конференции. «Айлендерс» набрали 19 очков и идут 8-ми на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Айлендерс» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Энгвалль — 3 (Мэйфилд, Чоловски), 21:32 — 0:1. Андерссон — 5 (бол., Кадри, Поспишил), 48:17 — 1:1.
Победный буллит: Кузьменко.
Вратари: Вольф — Варламов.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (8+7+14+2) — 29 (7+8+13+1).
Наши: Кузьменко (15.53/2/0), Мироманов (21.21/3/-1) — Романов (21.04/2/0), Цыплаков (15.19/1/0).
20 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.