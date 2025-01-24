«Калгари» обыграл «Баффало», Шарангович забил один гол

«Калгари» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович отметился одной заброшенной шайбой. Для него этой 9-й гол в этом сезоне.

«Калгари» набрал 53 очка в 46 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Баффало» идет последним в Восточной конференции — 41 очко в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Баффало» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Юбердо — 19 (мен.), 12:00 — 1:0. Самуэльссон — 3 (Йокихарью, Лафферти), 22:50 — 1:1. Томпсон — 22 (Самуэльссон, Петерка), 27:18 — 1:2. Кадри — 16 (Юбердо, Пеллетье), 30:31 — 2:2. Пеллетье — 4 (Пачал, Кадри), 43:29 — 3:2. Шарангович — 9 (п.в., Юбердо, Кадри), 57:15 — 4:2. Баклунд — 10 (мен., п.в., Коулмэн), 57:52 — 5:2.

Вратари: Вольф — Луукконен (56:30 — 57:15, 57:43 — 57:52).

Штраф: 29 — 11.

Броски: 26 (7+8+11) — 34 (14+11+9).

Наши: Кузьменко (9.05/0/-1), Мироманов (19.11/0/+2) — -.

24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 585 зрителей.