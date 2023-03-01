0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:53

Три очка Орлова помогли «Бостону» переиграть «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
1 марта. «Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ. Дмитрий Орлов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Бостон» на выезде выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Брюинз» одержали восьмую победу подряд.

Российский защитник Дмитрий Орлов оформил дубль и сделал голевую передачу. 31-летний россиянин забросил первые шайбы за свою новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона». Всего на его счету теперь 5 (2+3) очков в 3 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 24 (5+19) очков.

«Бостон» набрал 99 очков и лидирует в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 9-й строчке в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Орлов — 4 (Линдхольм, Носек), 4:47 — 0:1. Орлов — 5 (Дебраск, Бержерон), 13:39 — 0:2. Коулмэн — 13 (Андерссон), 21:07 — 1:2. Дюбе — 17 (Тоффоли, Танев), 48:16 — 2:2. Юбердо — 12 (Кадри, Пеллетье), 49:33 — 3:2. Заха — 15 (бол., Орлов, Дебраск), 54:07 — 3:3. Макэвой — 5 (Бержерон, Маршан), 64:55 — 3:4.

Вратари: Владарж (Маркстрем, 20:00) — Ульмарк.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 57 (19+20+12+6) — 20 (5+4+8+3).

Наши: Задоров (15.08/1/0) — Орлов (22.27/3/+3).

1 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Дмитрий Орлов празднует гол. Орлов оформил дубль в матче с «Калгари»
Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Калгари Флэймз
21
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аризона» одержала победу над «Чикаго»

Орлов признан первой звездой матча «Калгари» — «Бостон»