Три очка Орлова помогли «Бостону» переиграть «Калгари»

«Бостон» на выезде выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Брюинз» одержали восьмую победу подряд.

Российский защитник Дмитрий Орлов оформил дубль и сделал голевую передачу. 31-летний россиянин забросил первые шайбы за свою новую команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона». Всего на его счету теперь 5 (2+3) очков в 3 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 24 (5+19) очков.

«Бостон» набрал 99 очков и лидирует в Восточной конференции. «Калгари» располагается на 9-й строчке в Западной конференции — 67 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Орлов — 4 (Линдхольм, Носек), 4:47 — 0:1. Орлов — 5 (Дебраск, Бержерон), 13:39 — 0:2. Коулмэн — 13 (Андерссон), 21:07 — 1:2. Дюбе — 17 (Тоффоли, Танев), 48:16 — 2:2. Юбердо — 12 (Кадри, Пеллетье), 49:33 — 3:2. Заха — 15 (бол., Орлов, Дебраск), 54:07 — 3:3. Макэвой — 5 (Бержерон, Маршан), 64:55 — 3:4.

Вратари: Владарж (Маркстрем, 20:00) — Ульмарк.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 57 (19+20+12+6) — 20 (5+4+8+3).

Наши: Задоров (15.08/1/0) — Орлов (22.27/3/+3).

1 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.