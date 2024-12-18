«Бостон» в овертайме переиграл «Калгари»

«Калгари» на своем льду уступил «Бостону» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Флэймз» шайбы забросили Мэтт Коронато, Назем Кадри и Райан Ломберг.

Авторами голов «Брюинз» стали Элиас Линдхольм, Морган Гики, Марк Маклафлин и Давид Пастрняк.

«Калгари» с 36 очками за 32 матча занимает 8-е место в Западной конференции, «Бостон» набрал 37 очков в 33 встречах и идет 6-м на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Бостон» — 3:4 ОТ (0:0, 3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Коронато — 8 (Коулмэн, Баклунд), 20:54 — 1:0. Кадри — 12 (Юбердо, Поспишил), 21:21 — 2:0. Э. Линдхольм — 4, 26:31 — 2:1. Ломберг — 1 (Зари, Пеллетье), 37:19 — 3:1. Гики — 6 (Пик, Лорей), 44:14 — 3:2. Маклаулин — 2 (Маршан, Э. Линдхольм), 46:51 — 3:3. Пастрняк — 12 (Макэвой), 64:22 — 3:4.

Вратари: Вольф — Суэймен.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 23 (9+9+5+0) — 34 (4+12+15+3).

Наши: — - Задоров (20.25/3/0).

18 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17536 зрителей.