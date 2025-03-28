«Даллас» выиграл у «Калгари» и продлил победную серию

«Даллас» обыграл на выезде «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Старз» одержали четвертую победу подряд.

Голы гостей забили Роопе Хинтц, Уайатт Джонстон, Микаэль Гранлунд, Микко Рантанен и Мэтт Дюшен. У «Флэймз» дубль оформил Назем Кадри.

«Даллас» набрал 98 очков в 72 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 10-й строчке — 79 очков в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Даллас» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Хинтц — 26 (Рантанен, Робертсон), 7:09 — 0:1. Кадри — 29 (Поспишил, Зари), 28:12 — 1:1. Джонстон — 28, 32:55 — 1:2. Гранлунд — 19 (Марчмент, Дюшен), 34:11 — 1:3. Кадри — 30 (бол., Юбердо, Фрост), 40:16 — 2:3. Рантанен — 30 (Хинтц, Робертсон), 53:22 — 2:4. Дюшен — 28 (п.в., Марчмент), 58:11 — 2:5.

Вратари: Вольф (57:05 — 58:11) — Десмит.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 48 (13+18+17) — 20 (11+5+4).

Наши: Мироманов (11.13/1/-1) — Дадонов (11.48/0/0), Любушкин (17.34/0/0).

28 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 737 зрителей.