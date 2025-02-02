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Сегодня, 08:36

«Детройт» на выезде победил «Калгари»

Даниил Аршавский
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«Детройт» обыграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Ред Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Симон Эдвинссон и Эндрю Копп.

Автором единственного гола «Флэймз» стал Назем Кадри.

«Детройт» набрал 57 очков и занимает 10-е место Восточной конференции, «Калгари» идет 8-м на «Западе» с 57 баллами в 51 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Детройт» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Ларкин — 23 (Фишер, Шайн), 8:27 — 0:1. Эдвинссон — 6 (Берггрен, Седерблом), 19:14 — 0:2. Кадри — 18 (бол., Уигар, Коронато), 48:34 — 1:2. Копп — 10 (Дебринкэт, Тарасенко), 59:06 — 1:3.

Вратари: Вольф (57:45 — 59:06, 59:20) — Тэлбот.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (12+13+9) — 24 (8+8+8).

Наши: — - Тарасенко (14.09/3/+1).

2 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Калгари Флэймз
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