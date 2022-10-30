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НХЛ

Сегодня, 07:43

Три очка Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Калгари»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе «Ойлерз» отметились Зак Хайман, оформивший дубль, и Коннор Макдэвид. Последний также отдал две результативные передачи.

За «Флэймз» забили Микаэль Баклунд и Бретт Ритчи.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился результативными действиями в игре. Он провел на льду 18 минут 14 секунд.

«Эдмонтон» выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место на Западе с 12 очками в девяти матчах. «Калгари» находится на четвертой строчке с 10 очками в семи играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Баклунд — 3 (мен., Линдхольм), 24:29 — 1:0. Хаймэн — 5 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 25:02 — 1:1. Ритчи — 3 (Льюис, Лучич), 36:06 — 2:1. Макдэвид — 9 (Сиси, Холлоуэй), 49:02 — 2:2. Хаймэн — 6 (Макдэвид), 52:24 — 2:3.

Вратари: Маркстрем (58:40) — Скиннер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 42 (7+21+14) — 26 (8+12+6).

Наши: Задоров (18.14/2/-1) — -.

30 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Коннор Макдэвид
Никита Задоров
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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