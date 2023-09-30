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НХЛ

Сегодня, 06:49

«Калгари» в овертайме проиграл «Эдмонтону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» переиграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм в середине второго периода открыл счет. «Ойлерз» удалось отыграться в конце игры благодаря реализованному большинству — шайба на счету Дилана Холлоуэя. Победную шайбу в овертайме забросил 34-летний нападающий Брэ Мэлоун.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Калгари» сыграет с «Виннипегом» (12 октября), а «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером» (12 октября).

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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