«Калгари» в овертайме проиграл «Эдмонтону»

«Эдмонтон» переиграл «Калгари» в предсезонном матче НХЛ — 2:1 ОТ. Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари.

Нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм в середине второго периода открыл счет. «Ойлерз» удалось отыграться в конце игры благодаря реализованному большинству — шайба на счету Дилана Холлоуэя. Победную шайбу в овертайме забросил 34-летний нападающий Брэ Мэлоун.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Калгари» сыграет с «Виннипегом» (12 октября), а «Эдмонтон» встретится с «Ванкувером» (12 октября).