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НХЛ

Сегодня, 08:41

«Калгари» победил «Филадельфию»

Руслан Минаев
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«Калгари» дома обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Эндрю Манджипани. У гостей гол забил российский защитник Егор Замула.

«Калгари» набрал 35 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» с 43 очками — на 6-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Филадельфия» — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Голы: Ристолайнен — 1 (Пелинг, Фараби), 9:44 — 0:1. Баклунд — 8 (Манджапане, Джилберт), 38:21 — 1:1. Джилберт — 1 (Юбердо, Коулмэн), 47:29 — 2:1. Кадри — 10 (Манджапане), 54:29 — 3:1. Бринк — 7 (Аткинсон, Конекны), 56:36 — 3:2. Коулмэн — 13 (п.в., Манджапане), 57:42 — 4:2. Замула — 3 (Конекны, Фрост), 58:38 — 4:3.

Вратари: Маркстрем — Эрссон (56:25 — 56:36, 56:47 — 57:42, 57:50 — 58:38, 59:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (11+10+12) — 31 (8+11+12).

Наши: — - Замула (15.47/1/+3).

1 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18723 зрителя.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Филадельфия Флайерз
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