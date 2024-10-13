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Сегодня, 08:00

«Калгари» выиграл у «Филадельфии», Кузьменко сделал три голевые передачи, Мичков — одну

Мичков набрал первое очко в НХЛ в матче с «Калгари»
Руслан Минаев
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«Калгари» дома победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Флэймз» ассистентский хет-трик оформил россиянин Андрей Кузьменко, 4 (2+2) очка набрал Джонатан Юбердо.

Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков отличился результативной передачей. Вратарь гостей Иван Федотов отразил 26 бросков из 31.

«Калгари» одержал вторую победу подряд — 4 очка и 4-е место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» на 10-й строчке таблицы «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Голы: Юбердо — 2 (Поспишил, Манта), 5:37 — 1:0. Уигар — 2 (бол., Юбердо, Кузьменко), 7:43 — 2:0. Конекны — 1 (мен., Лотон, Джонсон), 27:05 — 2:1. Кадри — 1 (бол., Кузьменко, Юбердо), 34:41 — 3:1. Фараби — 1 (Бринк, Кутюрье), 38:11 — 3:2. Баклунд — 1 (Коулмэн, Зари), 54:46 — 4:2. Юбердо — 3 (Поспишил, Бин), 55:34 — 5:2. Конекны — 2 (бол., Unknown, Фрост), 57:11 — 5:3. Кадри — 2 (п.в., Кузьменко, Уигар), 58:16 — 6:3.

Вратари: Вольф — Федотов.

Штраф: 15 — 27.

Броски: 32 (9+7+16) — 40 (19+12+9).

Наши: Кузьменко (17.12/1/+1), Мироманов (18.51/1/+1) — Замула (18.54/1/-2).

13 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Андрей Кузьменко
Иван Федотов
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Филадельфия Флайерз

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