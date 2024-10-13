Сегодня, 08:00
«Калгари» дома победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У «Флэймз» ассистентский хет-трик оформил россиянин Андрей Кузьменко, 4 (2+2) очка набрал Джонатан Юбердо.
Российский форвард «Флайерз» Матвей Мичков отличился результативной передачей. Вратарь гостей Иван Федотов отразил 26 бросков из 31.
«Калгари» одержал вторую победу подряд — 4 очка и 4-е место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» на 10-й строчке таблицы «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Филадельфия» — 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы: Юбердо — 2 (Поспишил, Манта), 5:37 — 1:0. Уигар — 2 (бол., Юбердо, Кузьменко), 7:43 — 2:0. Конекны — 1 (мен., Лотон, Джонсон), 27:05 — 2:1. Кадри — 1 (бол., Кузьменко, Юбердо), 34:41 — 3:1. Фараби — 1 (Бринк, Кутюрье), 38:11 — 3:2. Баклунд — 1 (Коулмэн, Зари), 54:46 — 4:2. Юбердо — 3 (Поспишил, Бин), 55:34 — 5:2. Конекны — 2 (бол., Unknown, Фрост), 57:11 — 5:3. Кадри — 2 (п.в., Кузьменко, Уигар), 58:16 — 6:3.
Вратари: Вольф — Федотов.
Штраф: 15 — 27.
Броски: 32 (9+7+16) — 40 (19+12+9).
Наши: Кузьменко (17.12/1/+1), Мироманов (18.51/1/+1) — Замула (18.54/1/-2).
13 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.