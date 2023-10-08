«Калгари»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

8 октября, 23:00
Полное название: «Калгари Флэймз»
Город: Калгари, Альберта (Канада)
Год основания: 1972
Главный тренер: Райан Хаска
Капитан: вакантно
Домашняя арена (вместимость): Скоушабэнк-Сэдлдоум (на 19 289)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
В сезоне 2022 / 2023 «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками и расположился на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. «Флэймз» не вышли в плей-офф НХЛ.
«Калгари» выигрывал Кубок Стэнли в 1989 году.
«Калгари» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: клуб начнет свой регулярный чемпионат НХЛ домашней игрой против «Виннипега» на арене «Scotiabank Saddledome». Начало — в 05.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Флэймз» встретятся с на своем льду с «Сан-Хосе» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.00 мск).
12 октября. 05:00 (мск). «Калгари» — «Виннипег
15 октября. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»
17 октября. 02:00. «Вашингтон» — «Калгари»
20 октября. 02:00. «Баффало» — «Калгари»
21 октября. 02:00. «Коламбус» — «Калгари»
23 октября. 00:00. «Детройт» — «Калгари»
25 октября. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»
27 октября. 04:00. «Калгари» — «Сент-Луис»
30 октября. 02:00. «Эдмонтон» — «Калгари»
Календарь матчей «Калгари» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Райан Хаска (48 лет) начал тренерскую карьеру в 2002 году. Ранее канадский специалист четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймс» в АХЛ. До прихода в команду выиграл Мемориальный кубок с «Келоуной» в 2009 году.
«Калгари»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».