«Каролина» в овертайме уступила «Калгари»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила в овертайме «Калгари» со счетом 2:3.

На шайбы Себастьяна Ахо и Калвина де Хаана «Флэймз» ответили точными бросками Назема Кадри, Бретта Ритчи и Тайлера Тоффоли.

После этого матча «Каролина» с 7 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Калгари» с 8 очками — на второй строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Каролина» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ахо — 3 (Терявяйнен), 1:44 — 0:1. де Хаан — 1 (Штястны, Ноесен), 10:28 — 0:2. Кадри — 2 (бол., Тоффоли, Андерссон), 13:31 — 1:2. Ритчи — 2, 22:31 — 2:2. Тоффоли — 3 (Андерссон), 64:30 — 3:2.

Вратари: Маркстрем — Раанта.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (6+14+8+4) — 27 (12+2+12+1).

Наши: Задоров (16.20/1/0) — Свечников (20.38/0/0).

23 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.