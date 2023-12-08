«Калгари» переиграл «Каролину». Кочетков сделал 24 сэйва

Сегодня, 07:51
«Калгари» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Каролина» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Голы: Ноесен — 7 (Слэвин, Друри), 2:10 — 0:1. Бантинг — 6 (Орлов, Нечас), 8:49 — 0:2. Андерссон — 4 (Коулмэн, Уигар), 45:42 — 1:2. Зари — 5 (Ружичка, Кадри), 47:03 — 2:2. Коулмэн — 7 (мен., Шарангович), 51:44 — 3:2.
Вратари: Вольф — Кочетков (57:54).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 27 (7+9+11) — 32 (11+10+11).
Наши: — - Орлов (16.37/3/-1).
8 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 983 зрителя.