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НХЛ

Сегодня, 07:51

«Калгари» переиграл «Каролину». Кочетков сделал 24 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Каролина» — 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)

Голы: Ноесен — 7 (Слэвин, Друри), 2:10 — 0:1. Бантинг — 6 (Орлов, Нечас), 8:49 — 0:2. Андерссон — 4 (Коулмэн, Уигар), 45:42 — 1:2. Зари — 5 (Ружичка, Кадри), 47:03 — 2:2. Коулмэн — 7 (мен., Шарангович), 51:44 — 3:2.

Вратари: Вольф — Кочетков (57:54).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (7+9+11) — 32 (11+10+11).

Наши: — - Орлов (16.37/3/-1).

8 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16 983 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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