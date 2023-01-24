«Калгари» обыграл «Коламбус» в овертайме

«Калгари» одержал победу над «Коламбусом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ

В составе «Коламбуса» отличились российский нападающий Кирилл Марченко, форвард Патрик Лайне и нападающий Бун Дженнер.

За «Калгари» забросили нападающий Уокер Дуэр, форвард Назем Кадри и нападающий Эндрю Манджапане.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий «огоньков» Диллон Дюбе.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 31 очко за 47 матчей.

«Калгари» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице «Запада» с 55 баллами за 48 встреч.

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«Калгари» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Дуэр — 2 (Уигар), 16:18 — 1:0. Кадри — 18 (Задоров, Манджапане), 21:32 — 2:0. Марченко — 10 (бол., Годро, Лайне), 29:04 — 2:1. Лайне — 14 (бол., Годро, Боквист), 29:53 — 2:2. Манджапане — 10 (Баклунд, Коулмэн), 36:17 — 3:2. Дженнер — 13 (Лайне, Гудбрэнсон), 44:34 — 3:3. Дюбе — 12 (Манджапане), 62:25 — 4:3.

Нереализованный буллит: Годро (Коламбус), 5:14.

Вратари: Владарж — Корписало.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 49 (17+15+13+4) — 25 (7+9+8+1).

Наши: Задоров (26.46/1/+4) — Гавриков (21.37/0/-2), Марченко (14.13/3/0).

24 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17697 зрителей.