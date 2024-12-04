«Калгари» дома одержал победу над «Коламбусом»

«Калгари» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Флэймз» отличились Расмус Андерссон, Кевин Баль и Егор Шарангович.

«Калгари» набрал 30 очков в 26 встречах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Коламбус» с 25 очками в 24 матчах идет 11-м на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Коламбус» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Андерссон — 6 (бол., Баклунд, Кадри), 30:14 — 1:0. Бол — 1 (бол., Уигар, Юбердо), 57:53 — 2:0. Шарангович — 6 (п.в., Баклунд, Коулмэн), 59:40 — 3:0.

Вратари: Владарж — Мерзликинс (58:36 — 59:40).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 22 (9+8+5) — 16 (6+3+7).

Наши: Мироманов (19.27/0/0) — Воронков (16.50/1/-1), Марченко (16.34/1/-1), Проворов (23.35/1/0).