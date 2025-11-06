«Калгари» победил «Коламбус», Марченко забил гол

«Калгари» победил «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Флэймз» забили Морган Фрост, Блэйк Коулмэн, Назем Кадри, Адам Клапка и Микаэль Баклунд, у «Блю Джекетс» — российский нападающий Кирилл Марченко. 25-летний форвард в сезоне-2025/26 в 13 матчах набрал 13 (6+7) очков.

«Калгари» одержал вторую победу подряд. Он занимает последнее место в таблице Западной конференции (10 очков после 15 матчей). «Коламбус» потерпел второе поражение подряд, идет на 11-м месте в Восточной конференции (14 очков после 13 матчей).