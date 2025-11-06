«Калгари» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» проиграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

Шайбы в ворота гостей забросили Морган Фрост, Блэйк Коулмэн, Назем Кадри, Адам Клапка и Микаэль Баклунд. У «Коламбуса» единственный гол на счету российского форварда Кирилла Марченко.

«Флэймз» (10 очков в 15 матчах) идут на последнем месте в таблице Западной конференции. «Блю Джекетс» занимают 11-е место в Восточной конференции — 14 очков после 13 матчей.

