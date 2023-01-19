«Колорадо» обыграл «Калгари», Георгиев отразил 34 броска

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 3:1.

В составе «Эвеланш» по дублю оформили Арттури Лехконен и Микко Рантанен, вратарь Александр Георгиев отразил 34 броска. У «Флэймз» единственную шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

После этого матча «Колорадо» с 49 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Калгари» с 51 очком — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Голы: Рантанен — 30 (Комфер, Тэйвз), 6:17 — 0:1. Лехконен — 13 (Маккиннон), 11:01 — 0:2. Лехконен — 14 (бол., Рантанен, Маккиннон), 12:58 — 0:3. Тоффоли — 16 (бол., Андерссон, Линдхольм), 42:27 — 1:3. Рантанен — 31, 59:02 — 1:4.

Вратари: Маркстрем (56:59 — 19:02, 0:00 — 57:55, 57:58) — Георгиев.

Штраф: 16 — 4.

Броски: 35 (12+10+13) — 29 (14+12+3).

Наши: Задоров (19.27/0/-1) — Ничушкин (22.18/5/+1).

19 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 768 зрителей.