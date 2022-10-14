«Калгари» переиграл «Колорадо». Ничушкин забросил одну шайбу

«Калгари» выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Встреча прошла на «Скоушабэнк-Сэдлдоум».

В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него эта шайба стала третьей в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Колорадо» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Байрам — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 1:39 — 0:1. Ритчи — 1 (Лучич, Уигар), 11:23 — 1:1. Дюбе — 1 (мен., Манджапане), 22:31 — 2:1. Андерссон — 1 (Уигар), 34:52 — 3:1. Тоффоли — 1 (бол., Кадри, Андерссон), 41:12 — 4:1. Линдхольм — 1 (бол., Юбердо), 42:47 — 5:1. Маккиннон — 1 (Францоуз), 43:08 — 5:2. Ничушкин — 3 (бол., Рантанен, Лехконен), 51:01 — 5:3.

Вратари: Маркстрем — Францоуз.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (14+8+5) — 25 (3+10+12).

Наши: Задоров (16.32/2/+1) — Ничушкин (23.51/3/-2).

14 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.