«Калгари» прервал пятиматчевую победную серию «Лос-Анджелеса»

Сегодня, 08:44
«Калгари» на своем льду победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Коронато и еще одним голом отметился Джонатан Юбердо. Единственная заброшенная шайба гостей на счету Джейкоба Мовераре.
Российский форвард «Флэймз» Андрей Кузьменко и защитник «Кингз» Владислав Гавриков не заработали очков в этой игре.
«Лос-Анджелес» прервал пятиматчевую победную серию и с 53 очками располагается на шестом месте на «Западе». «Калгари» с 47 баллами идет на девятой позиции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мовераре — 1, 6:19 — 0:1. Коронато — 10 (Коулмэн), 28:58 — 1:1. Юбердо — 18 (бол., Коронато, Кадри), 44:36 — 2:1.
Вратари: Вольф — Риттих (59:31).
Штраф: 18 — 20.
Броски: 18 (4+6+8) — 32 (17+5+10).
Наши: Кузьменко (11.43/0/0) — Гавриков (23.42/1/0).
12 января. Калгари. Scotiabank Saddledome.