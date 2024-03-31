«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» отличились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блэйк Коулман и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи, у Даниила Мироманова один голевой пас. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Анже Копитар.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 87 очками — на восьмой строчке.