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НХЛ

Сегодня, 08:10

«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» — 4:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» отличились Назем Кадри, Мартин Поспишил, Блэйк Коулман и Маккензи Уигар, Андрей Кузьменко сделал две результативные передачи, у Даниила Мироманова один голевой пас. У «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Анже Копитар.

После этого матча «Калгари» с 73 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 87 очками — на восьмой строчке.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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