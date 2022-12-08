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Сегодня, 06:51

«Калгари» переиграл «Миннесоту». Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Миннеота» проиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Флэймз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Голы: Капризов — 17 (Дамба, Зуккарелло), 1:27 — 0:1. Шоу — 4 (Девар, Меррилл), 2:25 — 0:2. Кадри — 9 (бол., Линдхольм, Андерссон), 20:16 — 1:2. Коулмэн — 5 (Ружичка, Баклунд), 21:37 — 2:2. Тоффоли — 9 (бол., Андерссон, Линдхольм), 23:11 — 3:2. Меррилл — 1 (Шоу, Девар), 55:45 — 3:3. Андерссон — 4 (Коулмэн, Ружичка), 55:57 — 4:3. Тоффоли — 10 (п.в., Линдхольм, Юбердо), 58:50 — 5:3.

Вратари: Владарж — Флери (56:47 — 58:50).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (8+9+10) — 28 (8+9+11).

Наши: Задоров (16.08/0/-1) — Капризов (20.29/5/0).

8 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17 562 зрителя.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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