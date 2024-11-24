«Миннесота» без Капризова уступила по буллитам «Калгари»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Калгари» со счетом 3:4.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Йоханссон, Брок Фабер и Марко Росси, у «Флэймз» шайбы забросили Кевин Руни, Мартин Поспишил и Егор Шарангович, победный буллит на счету Расмуса Андерссона, защитник Даниил Мироманов отметился результативной передачей.

Форварды «Миннесоты» Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов пропускали встречу из-за травм.

«Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Калгари» с 27 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 4:3 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Руни — 2 (Мироманов, Кирклэнд), 15:00 — 1:0. Юханссон — 3 (Болди), 16:03 — 1:1. Поспишил — 2 (бол., Кадри, Андерссон), 39:29 — 2:1. Шарангович — 4 (бол., Зари, Уигар), 43:53 — 3:1. Фэйбер — 3 (бол., Росси, Болди), 56:01 — 3:2. Росси — 6 (Эрикссон Эк), 59:26 — 3:3.

Победный буллит: Андерссон.

Вратари: Владарж — Густавссон (58:09 — 59:26).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (8+11+9+3) — 23 (8+3+10+2).

Наши: Кузьменко (13.47/1/0), Мироманов (20.28/0/0) — Тренин (14.05/0/0).

24 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.