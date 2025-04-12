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12 апреля, 07:45

«Миннесота» потерпела поражение от «Калгари», Тренин забил гол

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» на своем льду обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Уайлд» Яков Тренин забил один гол. Теперь у него 15 (7+8) очков в 74 играх этого сезона.

«Калгари» набрал 90 очков в 79 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 7-й строчке — 93 очка в 80 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Миннесота» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Баклунд — 13 (Коулмэн), 16:25 — 1:0. Шарангович — 15 (Поспишил), 25:31 — 2:0. Кадри — 32 (бол., Фрост, Коронато), 27:23 — 3:0. Ломберг — 3, 47:20 — 4:0. Тренин — 7, 55:39 — 4:1. Нюквист — 10 (Годро), 58:30 — 4:2.

Вратари: Вольф — Густавссон (Флери, 47:20).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (14+12+6) — 18 (7+6+5).

Наши: — - Капризов (22.14/1/-1), Тренин (9.57/2/+1).

12 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 18566 зрителей.

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ХК Миннесота Уайлд
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