«Калгари» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари (Канада). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Калгари» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флэймз» набрали 23 очков и занимают 10-е место в Западной конференции. «Уайлд» с 20 баллами располагается на 12-й строчке Востока.

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