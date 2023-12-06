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Сегодня, 04:30

«Калгари» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (онлайн бесплатно)

«Калгари» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ 6 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото USA Today Sports
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«Калгари» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в Калгари (Канада). Начало — в 05.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Калгари» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Флэймз» набрали 23 очков и занимают 10-е место в Западной конференции. «Уайлд» с 20 баллами располагается на 12-й строчке Востока.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Миннесота Уайлд
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