«Монреаль» в гостях обыграл «Калгари»

«Монреаль» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Канадиенс» забивали Юрай Слафковски и Коул Кофилд. У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.

«Монреаль» набрал 25 очков и занимает 11-е место за Востоке. У «Калгари» 23 очка и 10-я строчка на Западе.

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«Калгари» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Слафковски — 4 (Монахэн, Гуле), 0:13 — 0:1. Линдхольм — 8 (Юбердо, Ружичка), 39:31 — 1:1. Кофилд — 13 (бол., Сузуки, Монахэн), 46:29 — 1:2.

Вратари: Маркстрем — Аллен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (12+13+21) — 19 (6+8+5).

Наши: Задоров (15.24/1/0) — Дадонов (12.52/3/0).

2 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.