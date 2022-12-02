«Монреаль» в гостях обыграл «Калгари»

Сегодня, 07:42
«Монреаль» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Канадиенс» забивали Юрай Слафковски и Коул Кофилд. У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.
«Монреаль» набрал 25 очков и занимает 11-е место за Востоке. У «Калгари» 23 очка и 10-я строчка на Западе.
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«Калгари» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Слафковски — 4 (Монахэн, Гуле), 0:13 — 0:1. Линдхольм — 8 (Юбердо, Ружичка), 39:31 — 1:1. Кофилд — 13 (бол., Сузуки, Монахэн), 46:29 — 1:2.
Вратари: Маркстрем — Аллен.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 46 (12+13+21) — 19 (6+8+5).
Наши: Задоров (15.24/1/0) — Дадонов (12.52/3/0).
2 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.