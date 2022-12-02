Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:42

«Монреаль» в гостях обыграл «Калгари»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Монреаль» на выезде обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Канадиенс» забивали Юрай Слафковски и Коул Кофилд. У «Калгари» отличился Элиас Линдхольм.

«Монреаль» набрал 25 очков и занимает 11-е место за Востоке. У «Калгари» 23 очка и 10-я строчка на Западе.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Слафковски — 4 (Монахэн, Гуле), 0:13 — 0:1. Линдхольм — 8 (Юбердо, Ружичка), 39:31 — 1:1. Кофилд — 13 (бол., Сузуки, Монахэн), 46:29 — 1:2.

Вратари: Маркстрем — Аллен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 46 (12+13+21) — 19 (6+8+5).

Наши: Задоров (15.24/1/0) — Дадонов (12.52/3/0).

2 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Легендарный канадец перенес второй инсульт в 35 лет. Что с ним будет дальше?
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Обозреватель предрекла увеличение доходов РФ от продажи нефти после введения потолка цен
«Известия» составили список стран с самым большим риском дефолта
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Даллас» разгромил «Анахайм» благодаря хет-трику Робертсона