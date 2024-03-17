«Калгари» выиграл у «Монреаля», Мироманов забил второй гол за «Флэймз»

«Калгари» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев сделал дубль Майкл Баклунд, по одному голу у Назема Кадри, Мартина Поспишила и Даниила Мироманова. Мироманов забросил вторую шайбу за «Флэймз», матч против «Монреаля» стал для него пятым за клуб.

У гостей отличились Коул Кофилд и Дэвид Савар.

«Калгари» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 71 очком в 67 матчах.

«Монреаль» идет на 14-й строчке «Востока» с 61 очком в 67 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Баклунд — 14 (бол., Уигар, Манджапане), 16:23 — 1:0. Баклунд — 15 (Коулмэн, Уигар), 20:11 — 2:0. Поспишил — 7 (Юбердо, Кадри), 27:41 — 3:0. Кофилд — 20 (Сузуки, Слафковски), 30:34 — 3:1. Савар — 6 (Пирсон, Арве-Пинар), 38:25 — 3:2. Кадри — 23 (бол., Юбердо, Шарангович), 41:01 — 4:2. Мироманов — 2 (Уигар, Баклунд), 43:54 — 5:2.

Вратари: Вольф — Примо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (9+10+9) — 38 (15+12+11).

Наши: Кузьменко (12.26/1/0), Мироманов (22.52/3/+1), Охотюк (12.47/0/+1) — -.

17 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.