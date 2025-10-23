«Монреаль» победила «Калгари», Демидов сделал голевую передачу в овертайме

«Монреаль» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. В основое время у «Флэймз» отиличился Адам Клапка, а у «Канадиенс» — Захари Болдюк. В овертайме забил Майкл Мэтисон с передачи российского нападающего Ивана Демидова. 19-летний россиянин набрал 6 (1+5) очков в 8 матчах этого сезона. «Монреаль» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 3 очка в 8 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

23 октября, 03:30. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Монреаль

Iron Maiden Сборы есть и в командах НХЛ - тренинг кемпы перед сезоном и т д. Да и игроки научились уже профессионально отситься к хоккею: все до сезона готовяться сами, учат игровые схемы. На тренировках уже доробатывт детали. Хоккей сильно изменился и нет смысла для профессионалов в многодневных сборах, кошда потом еще играть 80 матчей. Про тренеров посмотри результаты в КХЛ в этом сезоне у Ги Буше и Галлана. Советская система сейчас уже не работает, время изменилось, хоккей стал совершенно другим. Но надо брать то лучшее, что в ней было (контроль шайбы, игра в пас и взаимодействие всей пятерки) и применять с учетом текущих скоростей и особенностей игры. Советская система не учитывали индивидуальность игрока и это тоже неправильному: одному нужен кросс, другому велик, третьему нельзя со штангой работать. Но они были первопроходцами в нашем хоккее, искали свой путь, экспериментировали. Это нормально. Просто тогда это было актуально, а сейчас через 30 лет нет. 24.10.2025

Iron Maiden еинСоветский хоккей опередил время в плане построения игры в пятерке, а не в плане массовости.та Про массовый спорт - сейчас массовый спорт и подготовка профессионалов это разные вещи. Массовый спорт это для здоровья. Профессиональный спорт это каждодневные специализированные тренировки. Дети начинают заниматься хоккеем с 3/4 лет. В Америке система на детском и юношеском уровне следующая: много лиг А, В, С и т д с разным уровнем хоккея и ты можешь выбрать лигу по своему уровню, а как подрастешь будет понятно куда ты попадаешь. В Штатах у детей 3 раза лед в неделю и одна игра. Все остальное платное. У нас сейчас дети 7/8 лет работают как профи - 6 дней в неделю лед/земля/зал, еще игры. В некоторых командах по два льда в день. Есть платные и бесплатные секции, но в бесплатные тебя возьмут есди игрок уже 7 лет все облалает хорошей базой (катание, дриблинг, бросок). Какая система лучше только время покажет. 24.10.2025

Андрей Андрей я не знаю в каких ты сбюшорах крутился,но я вижу не в тех.Если наши использовали кросс,значит это было не отсебятина.Бесков говорил что мяч летит быстрее чем ты бегаешь,так же и шайба.Ты утверждаешь,что в Америке типо лучшая система.А я на своем опыте скажу,что она не лучшая,а просто работающая по принципу:я буду делать как считаю нужным и если кто не покажпт нужный уровень,то он свободен.Тренер должен сообраажать как ему действительно поднять уровень хоккеиста и его не угробить.А я вижу что многие из них дуб дубом,да наверное почти все.У них даже нет командых тренеровок перед сезоном,это нонсенс,дибилизм.Если сам Боумен про наших говорил:я не знаю как у них получается,пусть играют как хотят. Ты пишешь что советский хоккей опередил время.Ничего подобного,бесплатные секции были по всему соцлагерю,достаточно вспомнить наших,гедеэровцев,чехословаков.Был массовый спорт,было из кого выбрать.А что в Америке?А он частый.Т.е. у кого денег хватило тот и попал,да и тренеры фуфло. 23.10.2025

Iron Maiden Опять же это зависит от подбора игроков, которые могут играть в контроль шайбы на скоростях. КХЛ последние пару сезонов к этому идет, хоккей стал быстрее, тоже стараются играть больше в пас, но часто сумбур, поскольку уровень мастерства не позволяет на такой скорости принять верное решение, отдать точный пас, замедлить игру. 23.10.2025

Iron Maiden Поверь я еще как занимался. Больше 10 лет в свое время был в (СДЮШОР) на детском, юношеском уровне. Канадцы и Амеры выигрывают потому, что они уже с юношеских лиг играют по одной системе игры и вся НХЛ +/- так играет. Поэтому они могут себе позволить прислать молодеж и пару опытных игроков и выиграть условный ЧМ. Порядок бьет класс только тогда, когда соперник тебя сильнее, но не на много и не во всех компонентах. А в современном хоккее даже звезды мирового уровня играют по системе, но им позволяется импровизация. И сколько не тренируйся, если нет таланта, ты не будешь как Макар/Хьюз играть на синей линии или вести игру как Кучеров. Еще раз повторяю - Советский хоккей свое время опередил, задали тренд нового формата игры, когда вся пятерка атакует и обороняется, когда все через пас. Мы в одно время это утратили и делали ставку на мощных игроков, играли в силовое давление. В НХЛ последние 5/6 лет сильно крен в сторону атаки, защитники набирают кучу очков. 23.10.2025

Андрей Андрей Железный мен,если б ты в советское время внимательно читал журналы ФИС,Легкая атлетика и все что тогда было,общался с тренерами,хотя бы в школе серьезно занимался каким нибудь беговым или командным видом спорта,то такую ерунду не писал. Недавно Ларионов брал интервью у Лёни Вайсфельда и спросил:у нас сейчас не лучший подбор игроков,нужны ли сборы перед чемпионатами мира и подобными им?Леня говорит:нет,надо просто много своих команд и из них выбирать,типа как канадцы и американцы,они же знакомятся в аэропорту в день отлета и выигрывают первенства.Лариоров,а мопму удивлению,согласился.На этот вопрос и я отвечу своим несогласием.Порядок бьет уровень.Насчет кроссов,упражнений которые были при Тарасове и Тихонове я только за это.Наши в советское время рвали заокеанских бедолаг благодаря этому,сейчас летят как третья лига.Наши б тогда не проиграли ни на одном кубке Канады,проигрывали только благодаря наглому судейству в пользу Канады и правилу овертаймов,которые наши не знали как играть. 23.10.2025

Muslim Galeev Он Демидов. 23.10.2025

Muslim Galeev Молодец Иван, канадцы не сбавляйте оборотов. 23.10.2025

evgeniy666 Так "Монреаль" победила всё же или "Монреаль" обыграл? Две игры было?:)) 23.10.2025

Iron Maiden И, конечно, размеры площадок и скорости не позволяют всем играть в только через передачу. 23.10.2025

Iron Maiden Согласен. Но в условиях потолка зарплат невозможно собрать даже две/три пятерки, которые будут постоянно разыгрывать. Да это и не надо, поскольку кто то должен закрывать лидеров соперника. Вот и получается, что есть отдельные пятерки, в которых за счет наличия звезд игра строиться через пас, поскольку игроки могут его отдать, открыться. 23.10.2025

Aislondon зачем редактор нужен, и так сойдет 23.10.2025

Алексей Х Понятно, есть ОТДЕЛЬНЫЕ моменты и игроки у каждой команды (наверное, даже у Каролины)). Но вот стиль игры команды в целом? Я не назову то же Колорадо такой командой по стилю. Хотя там классный полузащитник атакующего плана Макар явно с советскими корнями:sunglasses: 23.10.2025

Iron Maiden Бриндамор понятно. Там беги толкай бросай. Поэтому и результата нет и не будет. Колорадо первое звено всегда разыгрывает, Флорида тоже самое, Ванкувер, когда Хьюз на льду, Таже Юта с Сергачевым. Вашики (в игре когда Ови отдал на пустые, там до этого еще две передачи), Рейнджерс, всегда есть пас на подключающегося игрока из глубины поля. Понятно, что так играют отдельные собранные пятерки со звездами, но такие есть почти в половине команд. По сути это и есть советский хоккей с поправкой на время и то, что скорости стали космические. Это требования современного хоккея. А если вспомнить турнир четырех наций, так там вся игра через пас была, с конролем шайбы, уровень мастерства позволяет. 23.10.2025

Алексей Х "Сейчас часть команд НХЛ, где есть исполнители, играет в советский хоккей: контроль шайбы, все через пас, нет бросков ради того, чтобы бросить" === Где-то в голос рассмеялся Р. Бриндамор.)) ...Мне кроме Тампы никто на ум не приходит... 23.10.2025

Iron Maiden И какая была подготовка? Бесконечные кроссы, ненужные упражнения, которые только убивают здоровье игроков, но не делают из лучше. Вывозили за счет сборов 360 дней в году и наигрования комбинаций. Кому не хватает уровня Советской школы? Кучерову, Капризову, Демидову? Да они катаются на грлову сильнее чем игроки Советской школы. Вообще не корректно сравнивать, тогда был совсем другой хоккей. Советская школа тогда определила развитие хоккея на годы вперед в плане построения игры. Сейчас часть команд НХЛ, где есть исполнители, играет в советский хоккей: контроль шайбы, все через пас, нет бросков ради того, чтобы бросить, парнер в результате взаимодействия всей пятерки выводится на бросок, чтобы забить гол. 23.10.2025

N.A.F.1974 Передача хорошая.Первая тройка Монреаля Слафковски-Сузуки-Кофилд.Демидов играл с Ньюхуком и Капаненым.С ними и гол пропустили.В овертайме выходил с тем же Ньюхуком и Матесоном.В целом за игру провел 13:46 (в том числе 54 секунды в большинстве во второй спецбригаде), что соответствует 7 му месту среди нападающих.Для новичка нормально. 23.10.2025

Faierman 32 Пас просто шикарный 23.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Непонятно его амплуа , кто он в большей степени , Малкин или Овечкин ? 23.10.2025

Догада Просто ИИ, которое придумывает заголовки, твердо знает правило русского языка, если в конце существительного стоит мягкий знак - значит слово женского рода 23.10.2025

Бармалей3000 Демидов на льду, огонь на площадке, удивительно, что мало очков, моментов море создает. 23.10.2025

Andrey Sakharov Козинов, исправь заголовок. Неуч 23.10.2025

Dm33 Классную передачу отдал в овертайме на пустой угол ворот! И радует то, что вышел в первой тройке в овертайме, серьёзно доверяют новичку в Монреале. 23.10.2025

Андрей Андрей я сначала подумал И.Д.Кобзон. 23.10.2025

Алексей Х «Монреаль» победила === Искренне ваш, Е.Козинов! 23.10.2025

Свободу Депардье Главное, какое качество передач у Демидова! 23.10.2025