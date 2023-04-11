«Калгари» не вышел в плей-офф НХЛ

«Калгари» лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Флэймз» проиграли по буллитам «Нэшвиллу» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и не вышли в плей-офф. У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего второе место в зоне wild card на Западе «Виннипега» — 93 в 80. При этом в случае возможного равенства очков «Калгари» уступит «Джетс» по дополнительному показателю.

В прошлом сезоне команда заняла первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 играх. В плей-офф вылетела во 2-м раунде, уступив «Эдмонтону».