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НХЛ

Сегодня, 07:50

«Калгари» не вышел в плей-офф НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Калгари» лишился шансов на выход в розыгрыш Кубка Стэнли.

«Флэймз» проиграли по буллитам «Нэшвиллу» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ и не вышли в плей-офф. У команды 91 очко в 81 игре, у занимающего второе место в зоне wild card на Западе «Виннипега» — 93 в 80. При этом в случае возможного равенства очков «Калгари» уступит «Джетс» по дополнительному показателю.

В прошлом сезоне команда заняла первое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 111 очков в 82 играх. В плей-офф вылетела во 2-м раунде, уступив «Эдмонтону».

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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