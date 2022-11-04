«Нэшвилл» обыграл «Калгари»

«Нэшвилл» одержал победу над «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для «Флэймз» это поражение стало третьим подряд.

«Калгари» идет на 9-м месте в Западаной конференции — 10 очков. «Нэшвилл» располагается на 11-й строчке — 9 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Янковски — 1 (Маккэррон, Смит), 19:31 — 0:1. Форсберг — 4 (Дюшен, Лозон), 20:59 — 0:2. Йоси — 2 (бол., Джохансен, Форсберг), 22:27 — 0:3. Коулмэн — 1 (Баклунд), 41:43 — 1:3. Дюшен — 3 (п.в., Гранлунд, Макдона), 59:46 — 1:4.

Вратари: Маркстрем (57:40 — 59:46) — Ланкинен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (3+13+14) — 32 (12+10+10).

Наши: Задоров (18.42/2/+1) — Тренин (15.02/3/0).

4 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16984 зрителя.