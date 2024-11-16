Шайба Мироманова помогла «Калгари» одержать сухую победу над «Нэшвиллом»

Сегодня, 07:55
«Калгари» дома всухую обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Авторами голов «Флэймз» стали Блейк Коулман и российский защитник Даниил Мироманов.
В текущем сезоне 27-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 16 встречах.
«Калгари» с 21 очком располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а «Нэшвилл», набравший 13 очков, занимает 14-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Мироманов — 1 (Уигар, Кадри), 46:38 — 1:0. Коулмэн — 4 (п.в.), 58:51 — 2:0.
Вратари: Вольф — Сарос (57:59 — 58:51).
Штраф: 11 — 15.
Броски: 33 (10+14+9) — 29 (8+8+13).
Наши: Кузьменко (14.10/0/+1), Мироманов (18.26/1/+1) — -.
16 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17900 зрителей.