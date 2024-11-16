Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:55

Шайба Мироманова помогла «Калгари» одержать сухую победу над «Нэшвиллом»

Telegram Дзен

«Калгари» дома всухую обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Авторами голов «Флэймз» стали Блейк Коулман и российский защитник Даниил Мироманов.
В текущем сезоне 27-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в 16 встречах.

«Калгари» с 21 очком располагается на 5-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, а «Нэшвилл», набравший 13 очков, занимает 14-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мироманов — 1 (Уигар, Кадри), 46:38 — 1:0. Коулмэн — 4 (п.в.), 58:51 — 2:0.

Вратари: Вольф — Сарос (57:59 — 58:51).

Штраф: 11 — 15.

Броски: 33 (10+14+9) — 29 (8+8+13).

Наши: Кузьменко (14.10/0/+1), Мироманов (18.26/1/+1) — -.

16 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17900 зрителей.

Даниил Мироманов
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нэшвилл Предаторз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Сергей Галицкий появился на публике во время матча сборной России в Краснодаре
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Россиянин Василевский быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержал 300 побед
Сегодня
Вчера
Неделя