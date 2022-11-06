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Сегодня, 08:02

«Калгари» проиграл «Нью-Джерси». Задоров забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» в овертайме проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. «Флэймз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кадри — 6 (Льюис), 1:29 — 1:0. Бастиан — 2 (Хьюз, Вуд), 4:27 — 1:1. Зеттерлунд — 2 (Татар, Хишир), 7:50 — 1:2. Вуд — 5 (Маклеод, Бастиан), 16:38 — 1:3. Линдхольм — 3 (Хэнифин, Тоффоли), 24:48 — 2:3. Задоров — 3 (Коулмэн, Андерссон), 43:12 — 3:3. Зеттерлунд — 3 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 62:38 — 3:4.

Вратари: Маркстрем — Ванечек (60:50 — 61:14, 62:38).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 30 (7+15+8+0) — 35 (12+14+6+3).

Наши: Задоров (28.24/2/+2) — -.

6 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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