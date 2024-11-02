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Сегодня, 06:58

«Калгари» обыграла «Нью-Джерси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Калгари» выиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Флэймз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Нападающий Блэйк Коулман оформил дубль, а также одну шайбу забросил Джонатан Юбердо.

«Калгари» набрал 13 очков и поднялся на 6-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» располагается на 2-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Коулмэн — 2 (Бол, Баклунд), 54:26 — 1:0. Юбердо — 5 (Манта, Владарж), 54:54 — 2:0. Коулмэн — 3 (п.в.), 56:45 — 3:0.

Вратари: Владарж (54:07 — 54:08) — Маркстрем (56:04 — 56:45).

Штраф: 13 — 25.

Броски: 32 (12+11+9) — 22 (5+9+8).

Наши: Кузьменко (10.25/2/0), Мироманов (15.02/0/+1) — -.

2 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16275 зрителей.

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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз

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