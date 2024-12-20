«Калгари» в овертайме уступил «Оттаве»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Оттаве» в овертайме со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Блэйк Коулмэн и Джонатан Юбердо. У «Сенаторз» шайбы забросили Ник Казинс, Ридли Грейг и Брэйди Ткачак.

После этого матча «Калгари» с 37 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Оттава» с 36 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Коулмэн — 7 (Бол, Коронато), 12:14 — 1:0. Казинс — 4 (Сандерсон, Хэмоник), 19:00 — 1:1. Грейг — 3 (мен.), 46:24 — 1:2. Юбердо — 12 (бол., Коронато, Зари), 47:16 — 2:2. Ткачак — 16 (Штюцле, Ульмарк), 60:55 — 2:3.

Вратари: Владарж — Ульмарк.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 31 (8+9+13+1) — 29 (7+12+7+3).

Наши: — .

20 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17271 зритель.