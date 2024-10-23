«Питтсбург» по буллитам уступил «Калгари», Мироманов отдал голевую передачу

«Питтсбург» на выезде проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

Победный буллит забросил Джастин Кирклэнд. В основное время у хозяев отличились Расмус Андерссон, Маккензи Уигар и Назем Кадри. На счету российского защитника Даниила Мироманова голевая передача.

Шайбы гостей на счету Брайана Раста, Рикарда Ракелля и Ноэля Аккиари.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Питтсбург» — 4:3 Б (1:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Андерссон — 3 (Кирклэнд, Ломберг), 11:48 — 1:0. Раст — 2 (бол., Кросби, Карлссон), 26:31 — 1:1. Ракелль — 4 (Хэйс, Грызлик), 42:32 — 1:2. Уигар — 3 (Мироманов), 47:46 — 2:2. Аччиари — 1 (Гласс, Петтерссон), 53:40 — 2:3. Кадри — 3 (Коулмэн, Андерссон), 59:17 — 3:3.

Победный буллит: Кирклэнд.

Вратари: Вольф (58:12 — 59:17) — Неделькович.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (12+6+7+0) — 38 (12+13+11+2).

Наши: Кузьменко (16.58/2/0), Мироманов (15.45/2/0) — Малкин (20.07/1/0).

23 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.