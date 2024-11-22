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Сегодня, 04:30

«Калгари» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Калгари» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Калгари» и «Рейнджерс» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 22 ноября. Игра пройдет на крытой арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» в городе Калгари (Канада) и начнется в 5.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Калгари» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флэймз» набрали 23 очка в 19-ти матчах и занимают пятое место в Западной конференции. «Нью-Йорк» располагается на пятой строчке на Востоке (у «Рейнджерс» — 25 очков в 17-ти играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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