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Сегодня, 07:52

«Калгари» победил «Рейнджерс», Шестеркин сделал 46 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Калгари» одержал победу над «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Флэймз» отличились Мэтт Коронато, Егор Шарангович и Коннор Зари.

Авторами голов «Рейнджерс» стали Алекси Лафреньер и Уилл Кайлли. Российский голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 46 из 49 бросков соперников по своим воротам.

«Калгари» набрал 25 очков и располагается на 4-й строчке Западной конференции, «Рейнджерс» с 25 очками занимает 5-е место на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Коронато — 6 (Шарангович, Уигар), 7:26 — 1:0. Шарангович — 3 (бол., Уигар, Коронато), 28:29 — 2:0. Лафренье — 8 (Труба, Линдгрен), 36:37 — 2:1. Куилль — 7 (Миллер, Фокс), 36:53 — 2:2. Зари — 4 (Юбердо, Уигар), 50:35 — 3:2.

Вратари: Вольф — Шестеркин.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 49 (20+17+12) — 29 (5+14+10).

Наши: Кузьменко (14.04/2/-1), Мироманов (19.15/2/0) — Панарин (20.11/3/+1).

22 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17033 зрителя.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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