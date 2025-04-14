«Калгари» на своем льду победил «Сан-Хосе»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Флэймз» дубль оформил Егор Шарангович, еще по шайбе забросили Маккензи Уигар, Адам Клапка и Мэтт Коронато. У «Шаркс» голы на счету Тайлера Тоффоли и Яна Рутты, вратарь Георгий Романов отразил 25 бросков из 29.

После этого матча «Калгари» с 92 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 51 очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Тоффоли — 30 (Карлссон, Грегор), 3:09 — 0:1. Уигар — 8 (Клапка, Юбердо), 9:24 — 1:1. Клапка — 5 (Кадри, Юбердо), 14:15 — 2:1. Рутта — 3 (Эклунд, Тоффоли), 24:20 — 2:2. Шарангович — 16 (Фрост, Пачал), 41:30 — 3:2. Коронато — 25 (Баклунд, Коулмэн), 50:55 — 4:2. Шарангович — 17 (п.в., Андерссон), 57:16 — 5:2.

Вратари: Вольф — Романов (57:02 — 57:16).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (6+16+8) — 30 (15+5+10).

Наши: — - Коваленко (15.28/1/-2).

14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17232 зрителя.