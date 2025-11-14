Видео
14 ноября, 07:32

«Сан-Хосе» проиграл «Калгари», Аскаров сделал 34 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Вратарь Ярослав Аскаров (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Калгари» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн и Самуэль Гонзек.

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Калгари» прервал трехматчевую серию поражений и с 12 очками в 19 матчах идет последним в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 10-ю строчку — 19 очков в 18 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
14 ноября, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари)
Калгари
Сан-Хосе
4

  • TORO

    Если бы не Ярослав, "Акулы" бы влетели 0-5 - он оставлял их в игре до последнего. Не его вина, что в нападении в этот раз собрались одни импотенты.

    14.11.2025

  • shurikfromkaragay

    Аскаров как уж на сковородке метался.

    14.11.2025

  • Сергей

    Аскаров провел отличный матч и сохранял акулам шанс на благоприятный исход до последних секунд матча. Стал рсновным вратарем команды и пока прекрасно использует тот шанс, который ему предоставили в Сан-Хосе и которого не давали в Анахайме...

    14.11.2025

  • VVVor

    Аскаров в последних 5 играх прям радует!! Удачи в дальнейшем!

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Ярослав Аскаров
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Калгари Флэймз
    ХК Сан-Хосе Шаркс
