«Сан-Хосе» проиграл «Калгари», Аскаров сделал 34 сейва

«Калгари» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн и Самуэль Гонзек. Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по воротам. Его признали второй звездой встречи. «Калгари» прервал трехматчевую серию поражений и с 12 очками в 19 матчах идет последним в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 10-ю строчку — 19 очков в 18 играх. НХЛ. Регулярный чемпионат

14 ноября, 05:00. Scotiabank Saddledome (Калгари) Калгари Сан-Хосе

TORO Если бы не Ярослав, "Акулы" бы влетели 0-5 - он оставлял их в игре до последнего. Не его вина, что в нападении в этот раз собрались одни импотенты. 14.11.2025

shurikfromkaragay Аскаров как уж на сковородке метался. 14.11.2025

Сергей Аскаров провел отличный матч и сохранял акулам шанс на благоприятный исход до последних секунд матча. Стал рсновным вратарем команды и пока прекрасно использует тот шанс, который ему предоставили в Сан-Хосе и которого не давали в Анахайме... 14.11.2025