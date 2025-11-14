«Сан-Хосе» проиграл «Калгари», Аскаров сделал 34 сейва

14 ноября, 07:32
«Калгари» на своем льду выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
Заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн и Самуэль Гонзек.
Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 34 из 35 бросков по воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Калгари» прервал трехматчевую серию поражений и с 12 очками в 19 матчах идет последним в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 10-ю строчку — 19 очков в 18 играх.
Если бы не Ярослав, "Акулы" бы влетели 0-5 - он оставлял их в игре до последнего. Не его вина, что в нападении в этот раз собрались одни импотенты.
14.11.2025
shurikfromkaragay
Аскаров как уж на сковородке метался.
14.11.2025
Сергей
Аскаров провел отличный матч и сохранял акулам шанс на благоприятный исход до последних секунд матча. Стал рсновным вратарем команды и пока прекрасно использует тот шанс, который ему предоставили в Сан-Хосе и которого не давали в Анахайме...
14.11.2025
VVVor
Аскаров в последних 5 играх прям радует!! Удачи в дальнейшем!
14.11.2025