«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Калгари», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в овертайме «Калгари» со счетом 4:3.

В составе гостей 3 (1+2) очка набрал Роберт Томас, еще по шайбе забросили Карл Болдюк, Павел Бучневич и Колтон Парэйко. У «Флэймз» отличились Джейкоб Пеллетье, Мэтт Коронато и Маккензи Уигар.

После этого матча «Сент-Луис» с 28 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» с 31 очком — на шестой строчке.

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«Калгари» — «Сент-Луис» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Болдюк — 3 (бол., Шенн, Броберг), 12:49 — 0:1. Томас — 4 (Нейберс, Сутер), 14:49 — 0:2. Пеллетье — 1 (Ломберг, Мироманов), 15:04 — 1:2. Коронато — 7 (бол., Зари, Уигар), 25:23 — 2:2. Бучневич — 7 (Томас, Броберг), 46:00 — 2:3. Уигар — 4 (Юбердо), 47:06 — 3:3. Парэйко — 5 (Томас, Холлоуэй), 62:25 — 3:4.

Вратари: Владарж — Биннингтон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 39 (14+9+15+1) — 24 (8+9+4+3).

Наши: Мироманов (19.02/0/+2) — Бучневич (20.22/4/+2), Торопченко (10.47/1/0).

6 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17060 зрителей.